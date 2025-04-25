У Чорному морі заарештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму

У Чорному морі арештували судно. Фото: ДПСУ

Морська охорона Державної прикордонної служби України спільно зі Службою безпеки України заарештували судно в Чорному морі, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Слідство встановило, що наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько пʼяти тисяч тонн української пшениці, яку вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України.

«Аби приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн — так працює «тіньовий флот» РФ», — йдеться у повідомленні.

В Службі безпеки України додали, що арештоване судно в 2024 році вивезло з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окуповані території півдня України. Водночас судно здійснював свій рейд під прапором однієї з держав Азії, аби приховати злочин.

У Чорному морі арештували судно. Фото: СБУ У Чорному морі арештували судно. Фото: СБУ

Зазначається, що під час обшуку на борту вилучили навігаційне обладнання, документи та інші докази, що підтверджують причетність до незаконного перевезення. Наразі судно заарештоване, а екіпаж передано для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна тримає ситуацію в Чорному морі під контролем і не дозволить Росії захопити торговий коридор.