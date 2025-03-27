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Зеленський: Україна контролює ситуацію в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський на інтерв'ю Eurovision News. Скриншот з відеоПрезидент України Володимир Зеленський на інтерв'ю Eurovision News. Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна тримає ситуацію в Чорному морі під контролем і не дозволить Росії захопити торговий коридор.

Про це він сказав в інтерв'ю Eurovision News.

«Вони вже давно не контролюють коридор в Чорному морі. Ми боремося за це, бо це крок до завершення війни. Ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їх Чорноморська частина флоту на дні або вони сховані, це те що на сьогодні відбувається. Вони готові йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це стосуватиметься енергетики та Чорного моря», — йдеться в повідомлені.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається захопити продуктовий коридор, але Україна цього не допустить

«Ми в цілому готові були на повне припинення вогню. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору, їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені», — заявив президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував домовленості щодо безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, за його словами, українська сторона передала США перелік об'єктів стратегічної інфраструктури, які не можна атакувати.

Як відомо, США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. Про це йдеться у заявах про підсумки переговорів американської та української делегацій у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 25 березня, які опубліковані на сайті Білого дому.

У повідомленні Білого дому зазначається, що США також допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.

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