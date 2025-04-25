Незаконну директорку школи на Херсонщині засудили до 12 років за колабораціонізм

Незаконну директорку школи на Херсонщині засудили за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жительку Херсонщини, яка під час окупації незаконно працювала директоркою школи, засудили за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У суді доведено, що у 2022 році жінка обіймала посаду «директорки» незаконно створеного навчального закладу — «Томинобалківська школа Білозерського муніципального округу».

«На цій посаді вона сприяла реалізації рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження стандартів освіти держави-агресора, інтегрувала заклад до системи РФ, здійснювала підбір персоналу тощо», — йдеться у повідомленні.

Прокурори визнали її винною у колабораційній діяльності. Вироком суду жінці призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, протягом 15 років вона не має права обіймати керівні посади.

Нагадаємо, у Херсонській області правоохоронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.