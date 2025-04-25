  • пʼятниця

    25 квітня, 2025

  • 17.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Незаконну директорку школи на Херсонщині засудили до 12 років за колабораціонізм

Незаконну директорку школи на Херсонщині засудили за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратураНезаконну директорку школи на Херсонщині засудили за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жительку Херсонщини, яка під час окупації незаконно працювала директоркою школи, засудили за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У суді доведено, що у 2022 році жінка обіймала посаду «директорки» незаконно створеного навчального закладу — «Томинобалківська школа Білозерського муніципального округу».

«На цій посаді вона сприяла реалізації рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження стандартів освіти держави-агресора, інтегрувала заклад до системи РФ, здійснювала підбір персоналу тощо», — йдеться у повідомленні.

Прокурори визнали її винною у колабораційній діяльності. Вироком суду жінці призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, протягом 15 років вона не має права обіймати керівні посади.

Нагадаємо, у Херсонській області правоохоронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Мешканця Херсона засудили до 15 років за співпрацю з РФ під час окупації
Правоохоронці затримали посадовця геокадастру Херсонщини за підозрою у махінаціях із землею
На Херсонщині експрацівника колонії засудили до 15 років за держзраду
Реклама

Читайте також:

новини

Мирний план Трампа передбачає вихід росіян з Кінбурнської коси

Катерина Середа
новини

Данія планує продовжити відновлення житлових кварталів у Миколаєві: ще визначаються, яких саме

Юлія Бойченко
новини

Занедбану будівлю Центрального суду збираються передати у власність Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві та Одесі створюють спільний простір для ветеранів

Катерина Середа
новини

Завершити відновлення житлових кварталів у двох районах Миколаєва обіцяють до літа 2025 року

Юлія Бойченко

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині експрацівника колонії засудили до 15 років за держзраду
Правоохоронці затримали посадовця геокадастру Херсонщини за підозрою у махінаціях із землею
Мешканця Херсона засудили до 15 років за співпрацю з РФ під час окупації

Мирний план Трампа передбачає вихід росіян з Кінбурнської коси

Данія планує продовжити відновлення житлових кварталів у Миколаєві: ще визначаються, яких саме

8 годин тому

У Первомайську легковик вʼїхав у припаркований мікроавтобус: постраждали двоє людей

Головне сьогодні