Незаконну директорку школи на Херсонщині засудили до 12 років за колабораціонізм
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- Даріна Мельничук
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21:33, 25 квітня, 2025
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Жительку Херсонщини, яка під час окупації незаконно працювала директоркою школи, засудили за колабораційну діяльність.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
У суді доведено, що у 2022 році жінка обіймала посаду «директорки» незаконно створеного навчального закладу — «Томинобалківська школа Білозерського муніципального округу».
«На цій посаді вона сприяла реалізації рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження стандартів освіти держави-агресора, інтегрувала заклад до системи РФ, здійснювала підбір персоналу тощо», — йдеться у повідомленні.
Прокурори визнали її винною у колабораційній діяльності. Вироком суду жінці призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, протягом 15 років вона не має права обіймати керівні посади.
Нагадаємо, у Херсонській області правоохоронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.
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