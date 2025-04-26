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В Росії чотирирічну дитину придавило насмерть кришкою бронетранспортера на виставці захопленої техніки

Дитину на виставці техніки в Росії придавило насмерть. Фото: РосЗМІДитину на виставці техніки в Росії придавило насмерть. Фото: РосЗМІ

Під час виставки трофейної техніки у Комсомольську-на-Амурі в Росії загинула 4-річна дитина. Хлопчика вдарило рампою бронетранспортера.

Про це повідомляють російські медіа.

Дитина прийшла на виставку разом із батьком. Під час заходу він підійшов до американського бронетранспортера M113 і став позаду. Несподівано відкрилася велика відкидна рампа та вдарила дитину по голові. Від отриманої черепно-мозкової травми хлопчик помер.

За однією з версій, люк бронетранспортера відкрився через те, що хтось із дітей, які перебували усередині БТРу, натиснув на спеціальний важіль. На заході техніка була «у вільному доступі».

— Батьки самі ставили своїх дітей на техніку, головне, щоби вище, і фотографували. Вчора там були мої знайомі, їм дозволили залізти в машину з дітьми, підлітки залазили на дахи військової техніки, — повідомила одна із відвідувачок виставки.

Як писало пропагандистське РИА «Новости», на заході показують «техніку ЗСУ та НАТО, яку захопили бійці російської армії під час військових дій. Наразі виставку обгородили стрічкою, на місці працюють силовики.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов відзвітував Володимиру Путіну про повне звільнення території Курської області.

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