У Первомайську мотоцикліст скоїв наїзд 16-річну дівчину: правоохоронці встановлюють обставини ДТП

У Первомайську на Миколаївщині у пʼятницю, 25 квітня, в ДТП постраждала неповнолітня. Водій мотоциклу Forte здійснив наїзд на 16-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

Аварія сталась близько 18:50 на вулиці Грушевського. У результаті зіткнення постраждалу госпіталізували з травмами. Наразі її станом займаються медики.

Місце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП Миколаївщини Місце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП Миколаївщини Місце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП Миколаївщини

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. 19-річному водію загрожує до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини аварії, звернутися до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, або за телефонами: (068) 314-29-49, (096) 916-05-19 чи за номером 102.

Нагадаємо, 24 квітня в Первомайську автомобіль ЗАЗ 110307 вʼїхав у припаркований мікроавтобус Renault Trafic.