  • неділя

    27 квітня, 2025

  • 11.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 27 квітня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 11.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську мотоцикліст скоїв наїзд 16-річну дівчину: правоохоронці встановлюють обставини ДТП

У Первомайську на Миколаївщині у пʼятницю, 25 квітня, в ДТП постраждала неповнолітня. Водій мотоциклу Forte здійснив наїзд на 16-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

Аварія сталась близько 18:50 на вулиці Грушевського. У результаті зіткнення постраждалу госпіталізували з травмами. Наразі її станом займаються медики.

Місце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП МиколаївщиниМісце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП Миколаївщини
Місце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП МиколаївщиниМісце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП Миколаївщини
Місце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП МиколаївщиниМісце аварії, де стався наїзд на 16-річну дівчинку. Фото: ГУНП Миколаївщини

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. 19-річному водію загрожує до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини аварії, звернутися до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, або за телефонами: (068) 314-29-49, (096) 916-05-19 чи за номером 102.

Нагадаємо, 24 квітня в Первомайську автомобіль ЗАЗ 110307 вʼїхав у припаркований мікроавтобус Renault Trafic.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Мешканка Миколаєва втратила ₴48 тис. через телефонного шахрая — поліція розслідує справу
Поліцейські викрили браконьєра, який виловив 120 рибин з річки Інгул на Миколаївщині
На Вознесенщині чоловік сокирою тяжко травмував рідного брата: поліція затримала підозрюваного
Реклама

Читайте також:

новини

Віцемер Андрієнко: Мета конкурсу на новий ДОФ — виправити ідентичність миколаївців, які потрапили під вплив російських наративів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві підрядник почав відновлювати просівшу біля залізничного вокзалу плитку

Даріна Мельничук
новини

Мирний план Трампа передбачає вихід росіян з Кінбурнської коси

Катерина Середа
новини

Данія планує продовжити відновлення житлових кварталів у Миколаєві: ще визначаються, яких саме

Юлія Бойченко
новини

Занедбану будівлю Центрального суду збираються передати у власність Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Вознесенщині чоловік сокирою тяжко травмував рідного брата: поліція затримала підозрюваного
Поліцейські викрили браконьєра, який виловив 120 рибин з річки Інгул на Миколаївщині
Мешканка Миколаєва втратила ₴48 тис. через телефонного шахрая — поліція розслідує справу

Віцемер Андрієнко: Мета конкурсу на новий ДОФ — виправити ідентичність миколаївців, які потрапили під вплив російських наративів

Аліса Мелік-Адамян

У Миколаєві підрядник почав відновлювати просівшу біля залізничного вокзалу плитку

В Росії чотирирічну дитину придавило насмерть кришкою бронетранспортера на виставці захопленої техніки