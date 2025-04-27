В Ірані зросла кількість жертв внаслідок вибуху у порту

пПотужний вибух у найбільшому порту Ірану—Бендер-Аббас. Фото: Reuters

Зросла кількість загиблих та постраждалих через потужний вибух у найбільшому порту Ірану — Бендер-Аббас. За останніми даними, трагедія забрала життя щонайменше 14 осіб, а понад 700 людей отримали травми.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався у секції Шахід Раджаї, де, за попередніми висновками, неправильне зберігання хімічних матеріалів спричинило катастрофу. Представник Організації з управління кризовими ситуаціями Ірану Хоссейн Зафарі повідомив, що саме хімікати всередині контейнерів стали джерелом вибуху. Він також зазначив, що керівництву порту раніше надходили попередження щодо можливих ризиків.

Іранський уряд підтвердив, що вибух, ймовірно, був спричинений хімічними речовинами, але точні причини ще розслідуються. Президент Масуд Пезешкіан наказав розпочати повне розслідування та відправив на місце події міністра внутрішніх справ.

Після вибуху робота порту була тимчасово зупинена. У контейнерному дворі, за словами чиновників, зберігалися небезпечні вантажі та хімікати. Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу та запобігати поширенню вогню.

Офіційних доказів причетності третіх сторін немає. Зокрема, Ізраїль, який раніше здійснював кібератаки на іранські об'єкти, не коментує ситуацію. Представники ізраїльської армії та прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху утрималися від заяв.

Влада запевняє, що нафтова інфраструктура не постраждала внаслідок вибуху.

Нагадаємо, що вибух стався в порту Раджаї, основного об'єкта контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік. ЗМІ пояснюють, що промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на його застарілих нафтових об'єктах, які борються за доступ до деталей, що перебувають під міжнародними санкціями.