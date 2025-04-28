У Миколаєві затримали чоловіка з пістолетом на дитячому майданчику
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- Альона Коханчук
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10:37, 28 квітня, 2025
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У Миколаєві затримали чоловіка, який на дитячому майданчику показував пістолет.
Про це повідомили у патрульній поліції Миколаєва.
У неділю, 27 квітня, правоохоронцям повідомили про те, що на дитячому майданчику на вулиці Генерала Олекси Алмазова чоловік в стані сп'яніння поводиться неадекватно та тримає в руках стартовий пістолет.
На місці подій правоохоронці знайшли та затримали чоловіка. Інспектори склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажу зброї та боєприпасів. За даними правоохоронців, він займався «бізнесом» на території Снігурівки.
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