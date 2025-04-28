У Миколаєві затримали чоловіка з пістолетом на дитячому майданчику

У Миколаєві чоловік показував пістолет на дитячому майданчику. Фото: патрульна поліція

У Миколаєві затримали чоловіка, який на дитячому майданчику показував пістолет.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаєва.

У неділю, 27 квітня, правоохоронцям повідомили про те, що на дитячому майданчику на вулиці Генерала Олекси Алмазова чоловік в стані сп'яніння поводиться неадекватно та тримає в руках стартовий пістолет.

На місці подій правоохоронці знайшли та затримали чоловіка. Інспектори склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

У Миколаєві чоловік показував пістолет на дитячому майданчику. Фото: патрульна поліція

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажу зброї та боєприпасів. За даними правоохоронців, він займався «бізнесом» на території Снігурівки.