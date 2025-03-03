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Поліція затримала жителя Снігурівки за підозрою у продажу зброї та набоїв

Фото: поліції МиколаївщиниФото: поліції Миколаївщини

На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у продажу зброї та боєприпасів. За даними правоохоронців, він займався «бізнесом» на території Снігурівки.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, 31-річний чоловік продавав зброю серед кола знайомих. Одразу після продажу його затримали. На місці події правоохоронці вилучили автомат, 30 набоїв до нього, магазин та корпус ручної гранати типу Ф-1 з підривачем, а також 45 тисяч гривень, які фігурант отримав за продаж.

Фото: поліції МиколаївщиниФото: поліції Миколаївщини
Фото: поліції МиколаївщиниФото: поліції Миколаївщини

Чоловіка поліцейські затримали. Під час обшуку в помешканні в нього знайшли ще 1200 набоїв різного калібру. Нині слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі чоловік під вартою з правом внесення застави.

Фото: поліції МиколаївщиниФото: поліції Миколаївщини
Фото: поліції МиколаївщиниФото: поліції Миколаївщини

Нагадаємо, що у Баштанці, що на Миколаївщині, правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів.

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