  • понеділок

    28 квітня, 2025

  • 14.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 14.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Після атаки російських дронів влада Черкас закликала терміново вимкнути газові прилади

Збитий дрон. Ілюстративне фото: itc.uaЗбитий дрон. Ілюстративне фото: itc.ua

У понеділок, 28 квітня, через російські дронові атаки в Черкасах пошкоджений один з об’єктів газопостачання. Влада закликає мешканців обласного центру та деяких інших населених пунктів вимкнути газові прилади.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

«У зв’язку із аварійними роботами на одному з об’єктів газопостачання, я хотів би звернутися до всіх споживачів із проханням терміново вимкнути газові прилади і не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях», — закликав Анатолій Бондаренко.

Більше детальну інформацію він пообіцяв повідомити пізніше.

Реклама

Як повідомив Ігор Табурець, підприємства й організації Черкас, Хуторів, Слободи, Вергунів, Нечаївки, Геронимівки, Хацьок та Руської Поляни просять припинити споживання газу.

«У звʼязку з терміновими ремонтними роботами, просимо місцевих жителів припинити споживання газу, з перекриттям кранів на котлах і газових плитах», — наголосив Ігор Табурець.

За попередніми даними, українські військові знищили 15 БпЛА, однак є і влучання. 

«Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Зокрема, пошкоджено об'єкт газового господарства. Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки», — повідомив Ігор Табурець.

Нагадаємо, що Через обстріл Миколаївської ТЕЦ завдано збитків навколишньому середовищу на понад 500 мільйонів гривень.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття атаки дронів
З 8 до 11 травня: Путін оголосив нове «перемир'я»
Очільник МЗС України спростував припущення про успіх Росії на фронті
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич представив нову структуру мерії Миколаєва, але не знає, на скільки поменшає чиновників

Катерина Середа
новини

Депутати міськради Миколаєва заслухали з голоса зміни до бюджету на пів мільярда й проголосували майже без обговорень

Юлія Бойченко
новини

Міськрада виділила з бюджету Миколаєва ₴50 млн облтеплоенерго на погашення кредиту Світового банку

Юлія Бойченко
новини

Віцемер Андрієнко: Мета конкурсу на новий ДОФ — виправити ідентичність миколаївців, які потрапили під вплив російських наративів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві підрядник почав відновлювати просівшу біля залізничного вокзалу плитку

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Очільник МЗС України спростував припущення про успіх Росії на фронті
З 8 до 11 травня: Путін оголосив нове «перемир'я»
Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття атаки дронів

У Баштанці збирають підписи для створення притулку для безпритульних тварин

Жителі Миколаєва просять відремонтувати два аварійні дитячі майданчики

2 години тому

Минулого тижня на Миколаївщині народилось 76 малюків

Світлана Іванченко

Головне сьогодні