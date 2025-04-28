Після атаки російських дронів влада Черкас закликала терміново вимкнути газові прилади

Збитий дрон. Ілюстративне фото: itc.ua

У понеділок, 28 квітня, через російські дронові атаки в Черкасах пошкоджений один з об’єктів газопостачання. Влада закликає мешканців обласного центру та деяких інших населених пунктів вимкнути газові прилади.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

«У зв’язку із аварійними роботами на одному з об’єктів газопостачання, я хотів би звернутися до всіх споживачів із проханням терміново вимкнути газові прилади і не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях», — закликав Анатолій Бондаренко.

Більше детальну інформацію він пообіцяв повідомити пізніше.

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Як повідомив Ігор Табурець, підприємства й організації Черкас, Хуторів, Слободи, Вергунів, Нечаївки, Геронимівки, Хацьок та Руської Поляни просять припинити споживання газу.

«У звʼязку з терміновими ремонтними роботами, просимо місцевих жителів припинити споживання газу, з перекриттям кранів на котлах і газових плитах», — наголосив Ігор Табурець.

За попередніми даними, українські військові знищили 15 БпЛА, однак є і влучання.

«Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Зокрема, пошкоджено об'єкт газового господарства. Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки», — повідомив Ігор Табурець.

Нагадаємо, що Через обстріл Миколаївської ТЕЦ завдано збитків навколишньому середовищу на понад 500 мільйонів гривень.