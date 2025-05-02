  • пʼятниця

    2 травня, 2025

  • 11.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині шахрай, який представлявся актором, виманив у жінки більше пів мільйона гривень

На Миколаївщині мешканка Казанківської громади стала жертвою шахрая. Фото: Національна поліціяНа Миколаївщині мешканка Казанківської громади стала жертвою шахрая. Фото: Національна поліція

На Миколаївщині мешканка Казанківської громади стала жертвою шахрая, який видавав себе за турецького актора.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За даними поліції, жінка познайомилися з чоловіком в соціальних мережах, і той швидко завоював її довіру, розповідаючи про свої «щирі наміри» та бажання надіслати подарункову посилку. Він представлявся актором з Туреччини.

Впевнена у правдивості слів чоловіка, вона дала особисті дані та адресу. Незабаром жінка отримала повідомлення, що для отримання посилки необхідно сплатити митні збори. Діючи за вказівками шахрая, вона перерахувала понад 525 тисяч гривень.

Коли посилка так і не надійшла, потерпіла звернулася до поліції. Слідчі Баштанського районного відділу відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України — шахрайство, що передбачає до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що жителька Миколаєва втратила майже 48 тисяч гривень, довірившись псевдопрацівнику банку. Поліція вже відкрила кримінальне провадження та встановлює осіб, причетних до шахрайства.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві затримали чоловіка з пістолетом на дитячому майданчику
На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, 3 — у лікарні
Суд відправив під арешт жителя Вознесенська, який кинув гранату в поліцейських: йому загрожує довічне
Реклама

Читайте також:

новини

Двоє депутатів Миколаївської облради склали мандати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв запрошує: прем’єри, концерти та розваги для всієї родини

Марія Хаміцевич
новини

«Це не просто квадратики й стрілочки», — Береза хвилюється за людей, яким не буде місця у новій структурі Сєнкевича

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Я прикрашаю фасад, а влада це руйнує»: у Миколаєві підприємці виступили проти демонтажу вивісок

Світлана Іванченко
новини

Ременнікова відповіла Сєнкевичу, що не зможе підтримати урізання функцій районів: «Конфлікт інтересів»

Світлана Іванченко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Суд відправив під арешт жителя Вознесенська, який кинув гранату в поліцейських: йому загрожує довічне
На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, 3 — у лікарні
У Миколаєві затримали чоловіка з пістолетом на дитячому майданчику

Департамент архітектури заявив, що зносить вивіски на Соборній, бо вони порушують правила

АФІША

Миколаїв запрошує: прем’єри, концерти та розваги для всієї родини

11 годин тому

«Це не просто квадратики й стрілочки», — Береза хвилюється за людей, яким не буде місця у новій структурі Сєнкевича

Головне сьогодні