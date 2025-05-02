На Миколаївщині шахрай, який представлявся актором, виманив у жінки більше пів мільйона гривень

На Миколаївщині мешканка Казанківської громади стала жертвою шахрая. Фото: Національна поліція

На Миколаївщині мешканка Казанківської громади стала жертвою шахрая, який видавав себе за турецького актора.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За даними поліції, жінка познайомилися з чоловіком в соціальних мережах, і той швидко завоював її довіру, розповідаючи про свої «щирі наміри» та бажання надіслати подарункову посилку. Він представлявся актором з Туреччини.

Впевнена у правдивості слів чоловіка, вона дала особисті дані та адресу. Незабаром жінка отримала повідомлення, що для отримання посилки необхідно сплатити митні збори. Діючи за вказівками шахрая, вона перерахувала понад 525 тисяч гривень.

Коли посилка так і не надійшла, потерпіла звернулася до поліції. Слідчі Баштанського районного відділу відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України — шахрайство, що передбачає до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що жителька Миколаєва втратила майже 48 тисяч гривень, довірившись псевдопрацівнику банку. Поліція вже відкрила кримінальне провадження та встановлює осіб, причетних до шахрайства.