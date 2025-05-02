Російські війська атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, заклади освіти та залізничне підприємство

Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Фото: Telegram/Іван Федоров

Ввечері 1 травня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. По місту завдали щонайменше 10 ударів. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки, заклади освіти й обʼєкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на ранок 2 квітня кількість поранених унаслідок обстрілу зросла до 29 людей. Серед поранених — 13-річна дитина. 12 людей наразі в медзакладах Запоріжжя. У постраждалих внаслідок обстрілу виявили контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.

Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Фото: Telegram/Іван Федоров Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Фото: Telegram/Іван Федоров

Також повідомляється, що пошкоджені 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти.

«Для того, щоб оцінити стан усіх пошкоджених будівель, знадобиться кілька днів. Але вже з ночі комунальники приступили до ліквідації наслідків атаки», — зазначив Іван Федоров.

Зруйновані й приміщення локомотиворемонтного заводу Укрзалізниці — цивільного підприємства, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

Як повідомили в «Укрзалізниці», пожежу там вдалося загасити лише на ранок. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож на заводі немає поранених чи загиблих.

Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Фото: Telegram/Іван Федоров Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Фото: Telegram/Іван Федоров

Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Фото: Telegram/Іван Федоров Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Фото: Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини з ударних дронів.