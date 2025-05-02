Російські війська атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, заклади освіти та залізничне підприємство
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- Альона Коханчук
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9:40, 02 травня, 2025
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Ввечері 1 травня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. По місту завдали щонайменше 10 ударів. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки, заклади освіти й обʼєкти інфраструктури.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Станом на ранок 2 квітня кількість поранених унаслідок обстрілу зросла до 29 людей. Серед поранених — 13-річна дитина. 12 людей наразі в медзакладах Запоріжжя. У постраждалих внаслідок обстрілу виявили контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.
Також повідомляється, що пошкоджені 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти.
«Для того, щоб оцінити стан усіх пошкоджених будівель, знадобиться кілька днів. Але вже з ночі комунальники приступили до ліквідації наслідків атаки», — зазначив Іван Федоров.
Зруйновані й приміщення локомотиворемонтного заводу Укрзалізниці — цивільного підприємства, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.
Як повідомили в «Укрзалізниці», пожежу там вдалося загасити лише на ранок. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож на заводі немає поранених чи загиблих.
Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини з ударних дронів.
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