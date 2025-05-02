Судитимуть ексвійськового з Миколаєва за вимагання грошей у рідних мобілізованих

Затримання підозрюваних. Фото: ДБР

У Миколаєві судитимуть місцевого мешканця, колишнього військовослужбовця, якого обвинувачують у спільному із співробітником військкомату вимаганні грошей у рідних військовозобов’язаних.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань та Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

За даними слідства, на початку лютого 2025 року в Миколаєві правоохоронці зупинили військовозобов’язаного чоловіка для перевірки документів і направили його до збірного пункту.

Зазначається, що обвинувачений разом із знайомим офіцером військкомату запропонували друзям затриманого військовозобов’язаного «вирішити питання» за гроші. Вони обіцяли вплинути на посадовців, щоб чоловіка звільнили з обласного збірного пункту. За це просили 4 тисячі 500 доларів.

Один із друзів, отримавши таку пропозицію, звернувся до правоохоронців і діяв під їхнім контролем.

Зазначається, що 13 лютого 2025 року в під’їзді житлового будинку обвинувачений та працівник центру комплектування отримали хабар у 4500 доларів США. Одразу після цього їх затримали.

Затриманого колишнього військовослужбовця обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (частина 2 статті 28 частина 2 статті 369-2 КК України). Йому загрожує до 5 років в’язниці.

Затримання підозрюваних. Фото: ДБР Затримання підозрюваних. Фото: ДБР Затримання підозрюваних. Фото: ДБР

Нагадаємо, що детективи держбюро розслідувань затримали колишнього командира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку. Його підозрюють у вимаганні грошей із підлеглих, загальна сума сягла одного мільйону гривень.