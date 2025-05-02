У Кароліно-Бугазі закрили пляжі: обмеження діятимуть до кінця воєнного стану

Знак заборони перебуванні на пляжі. Фото: Кароліно-Бугазька сільська рада

У Кароліно-Бугазькій громаді, що на Одещині тимчасово обмежили перебування цивільного населення на морських пляжах.

Про це повідомили у пресслужбі Кароліно-Бугазької сільської ради.

Зазначається, що рішення ухвалено з міркувань безпеки, аби уникнути загроз для місцевих мешканців і туристів під час воєнного стану.

Заборона стосується всіх громадян, за винятком осіб, які виконують військові або спеціальні завдання на узбережжі. Обмеження діятимуть до офіційного скасування чи завершення воєнного стану в Україні.

Власників готелів, ресторанів і туристичних об'єктів, що мають вихід до пляжної зони, зобов'язаний дотримуватися цих обмеження. Їх також зобов’язали щоденно перевіряти прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. А у разі виявлення підозрілих об'єктів — негайно повідомляти ДСНС або Нацполіцію.

Нагадаємо, що курортне Коблеве цього літа знову залишиться без туристів на морі — військові заборонили відкривати пляж та розміновувати узбережжя.

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