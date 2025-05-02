Пляж Коблевого цього літа знову закритий

Закриті прибережні чорноморські зони у Миколаївській області, архівне фото редакції МикВісті

Курортне Коблеве цього літа знову залишиться без туристів на морі — військові заборонили відкривати пляж та розміновувати узбережжя.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов заявив, що навіть найбільш віддалені узбережжя від окупованої Кінбурнської коси залишаються небезпечними.

— Ми опрацьовували питання відкриття моря і з військовими, і з бізнесом, однак через мінну небезпеку зараз це неможливо. Морське узбережжя залишається замінованим. Навіть найвіддаленіші ділянки залишаються небезпечними. Тому про відкриття пляжів на морі в цьому сезоні не йдеться, — наголосив Микола Марінов.

Реклама

За оцінками Миколаївської ОВА, 90% прибережних зон цього року залишаються недоступними для відпочивальників.

Голова Коблівської громади та бізнес намагались відстояти відкриття морських пляжів, але, як зазначає Микола Марінов, навіть найбільші зусилля не можуть подолати загрози, які залишаються через воєнні дії.

Розмінування морського узбережжя наразі не проводиться — дозволу на ці роботи немає.

— Як тільки дозволить військова ситуація, ми зможемо розпочати роботи. Наразі ж відкриття морських курортів неможливе, — підкреслив Микола Марінов.

Нагадаємо, що у лютому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що область готується до відкриття морського пляжного сезону влітку 2025 року, якщо це дозволять безпекові умови.