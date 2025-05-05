Уночі на Миколаївщині збили 10 «Шахедів»

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Уночі 5 травня сили протиповітряної оборони знищили десять дронів-камікадзе «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Минулої доби, 4 травня, російська армія обстріляла Куцурубську громаду з артилерії та двічі атакувала її дронами FPV. За даними ОВА, обійшлося без поранених.

Раніше, 3 травня, росіяни вдарили по чотирьох громадах Миколаївської області FPV-дронами та ударними безпілотниками.