Уночі на Миколаївщині збили 10 «Шахедів»
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- Марія Хаміцевич
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7:51, 05 травня, 2025
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Уночі 5 травня сили протиповітряної оборони знищили десять дронів-камікадзе «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Минулої доби, 4 травня, російська армія обстріляла Куцурубську громаду з артилерії та двічі атакувала її дронами FPV. За даними ОВА, обійшлося без поранених.
Раніше, 3 травня, росіяни вдарили по чотирьох громадах Миколаївської області FPV-дронами та ударними безпілотниками.
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