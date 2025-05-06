Через атаку дрона на Миколаївщині пошкоджено будівлю дитячо-оздоровчого центру

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 5 травня, на Миколаївщині зафіксовано кілька атак безпілотниками. Увечері, о 20:00, ударний дрон атакував Коблівську громаду. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю дитячо-оздоровчого центру.

Тричі росіяни били дронами FPV по Куцурубській громаді. У селі Дніпровське внаслідок одного з ударів було пошкоджено приватний будинок, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також близько 15:55 і 16:00 того ж дня атаки FPV-дронами зазнала акваторія Очаківської громади. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що 4 травня російська армія також обстрілювала Миколаївську область з артилерії та FPV-дронів.