Через атаку дрона на Миколаївщині пошкоджено будівлю дитячо-оздоровчого центру
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- Марія Хаміцевич
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7:41, 06 травня, 2025
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Минулої доби, 5 травня, на Миколаївщині зафіксовано кілька атак безпілотниками. Увечері, о 20:00, ударний дрон атакував Коблівську громаду. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю дитячо-оздоровчого центру.
Тричі росіяни били дронами FPV по Куцурубській громаді. У селі Дніпровське внаслідок одного з ударів було пошкоджено приватний будинок, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також близько 15:55 і 16:00 того ж дня атаки FPV-дронами зазнала акваторія Очаківської громади. За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, що 4 травня російська армія також обстрілювала Миколаївську область з артилерії та FPV-дронів.
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