Росія планує пропагандистські заходи на День перемоги в Європі та США, — ГУР

Російські георгіївські стрічки. Фото: «Крим.Реалії»

У різних містах Європи та Америки 7-9 травня росіяни планують організувати низку мітингів та пропагандистських акцій, присвячених річниці завершення Другої світової війни.

За даними Головного управління розвідки України, у Празі заплановані заходи «За відновлення відносин з РФ» та «80-річчя звільнення від фашизму». У Софії місцева організація «Русский дом» проведе акцію з роздачею георгіївських стрічок. А в Брюсселі обговорять історію боротьби європейських народів у Другій світовій війні.

Також у США, Канаді та інших країнах планують акції «Безсмертний полк», автопробіги, концерти та покази радянських фільмів.

Українська розвідка наголошує, що Росія маніпулює історичними фактами, використовуючи міфи про «перемогу над фашизмом» для виправдання війни проти України.

Нагадаємо, що за минулий тиждень — з 28 квітня до 4 травня — Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Глава Росії Володимир Путін оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани Кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.

Володимир Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «Путіну допомагати ніхто не буде». Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки.