Сибіга про нічну атаку РФ: Це реакція Путіна на заклик до перемир’я

Наслідки удару по Києву, ДСНС

У ніч на 7 травня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під обстріли потрапили Київ, Запоріжжя та інші регіони. За даними МЗС, унаслідок ударів загинули щонайменше двоє людей, ще кілька отримали поранення, серед них четверо дітей, які постраждали від опіків.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що атака стала відповіддю Кремля на пропозицію України щодо 30-денного або тривалішого припинення вогню.

Перший заступник глави МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Путін цинічно відповів на мирну ініціативу жорстокими ударами по цивільних. На його думку, така реакція демонструє справжнє обличчя російської влади — не визволителів, а тих, хто вчиняє воєнні злочини.

«Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США», — наголосив він.

Андрій Сибіга також зазначив, що ці події є черговим підтвердженням того, чому спільне вшанування 80-річчя перемоги над нацизмом із Росією є абсолютно неприйнятним.

«Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не «визволителі», а воєнні злочинці», — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін оголосив «перемир'я» з 8 по 11 травня. У Москві заявили, що це пов'язано з 9 травня, коли у Росії святкують День перемоги у Другій світовій війні.