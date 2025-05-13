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Обстріл багатоповерхівки в Одесі завдав майже ₴18 млн збитків

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі внаслідок російського обстрілу. Фото: Одеська ОВАПошкоджена багатоповерхівка в Одесі внаслідок російського обстрілу. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок російської атаки в Одесі, 1 травня, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Збитки, завдані довкіллю, фахівці оцінили майже у 18 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що фахівці провели обстеження місця подій та зафіксували засмічення земельних ділянок загальною площею понад 300 квадратних метрів.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Також раніше повідомлялось, що через російський обстріл Хаджибейського району Одеси 1 травня збитки навколишньому середовищу склали понад 700 тисяч гривень. У місті сталось загоряння виробничих і складських приміщень, промислового підприємства та житлового будинку.

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