Вербували, шантажували та продавали жінок: поліція викрила в Україні організацію сексуальної експлуатації

В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили злочинну організацію, яка вербувала та шантажувала молодих жінок для сексуальної експлуатації в Україні та в Польщі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що дівчат 18-25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних подіях. Після кількох безпроблемним зустрічей, коли жінки вже втрачали пильність, їм починали підсовувати нових «клієнтів», які платили організаторам за сексуальні послуги.

«Якщо дівчина відмовлялася, її фото та особисту інформацію публікували в закритому Telegram-каналі, де пропонували інтимні послуги. На канал було підписано близько 60 тисяч користувачів. Щоб анкету прибрали, дівчині потрібно було погодитися працювати далі за умовами незаконного угрупування», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, незаконна діяльність приносила організаторам щонайменше пʼять мільйонів гривень щомісяця. Угрупування діяло у всіх великих обласних центрах України та Польщі.

Також за попередніми даними, від сексуальної експлуатації постраждало щонайменше 50 українок.

В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція

Правоохоронці провели 34 санкціонованих обшуки у Києві, під час яких вилучили телефони та комп‘ютерну техніку з доказами.

Слідчі повідомили про підозри двом організаторам, двом співорганізаторам та семи учасникам угрупування за створення, керівництво та участь у злочинній організації, торгівлю людьми, сутенерство та втягнення осіб у проституцію. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у вербуванні жінок для заняття проституцією за кордоном.