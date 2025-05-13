  • вівторок

    13 травня, 2025

  • 15.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вербували, шантажували та продавали жінок: поліція викрила в Україні організацію сексуальної експлуатації

В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: НацполіціяВ Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили злочинну організацію, яка вербувала та шантажувала молодих жінок для сексуальної експлуатації в Україні та в Польщі. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що дівчат 18-25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних подіях. Після кількох безпроблемним зустрічей, коли жінки вже втрачали пильність, їм починали підсовувати нових «клієнтів», які платили організаторам за сексуальні послуги. 

«Якщо дівчина відмовлялася, її фото та особисту інформацію публікували в закритому Telegram-каналі, де пропонували інтимні послуги. На канал було підписано близько 60 тисяч користувачів. Щоб анкету прибрали, дівчині потрібно було погодитися працювати далі за умовами незаконного угрупування», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, незаконна діяльність приносила організаторам щонайменше пʼять мільйонів гривень щомісяця. Угрупування діяло у всіх великих обласних центрах України та Польщі.

Також за попередніми даними, від сексуальної експлуатації постраждало щонайменше 50 українок.

В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: НацполіціяВ Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція
В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: НацполіціяВ Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція
В Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: НацполіціяВ Україні викрили організацію, яка вербувала та шантажувала жінок для сексуальної експлуатації. Фото: Нацполіція

Правоохоронці провели 34 санкціонованих обшуки у Києві, під час яких вилучили телефони та комп‘ютерну техніку з доказами.

Слідчі повідомили про підозри двом організаторам, двом співорганізаторам та семи учасникам угрупування за створення, керівництво та участь у злочинній організації, торгівлю людьми, сутенерство та втягнення осіб у проституцію. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у вербуванні жінок для заняття проституцією за кордоном. 

Реклама

Читайте також:

новини

«Спрогнозувати порив було неможливо», — головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

Аліна Квітко
новини

Через аварію у Миколаєві без води залишилось більше 68 будинків: у водоканалі кажуть, що не знають, коли вдасться все відновити

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поляков відповів, навіщо у Миколаєві оголосили конкурс серед архітекторів на реставрацію ДОФу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний архітектор пояснив, чому миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць

Юлія Бойченко
новини

Жителі Миколаєва скаржаться на стихійну торгівлю у Корабельному районі: «Повна антисанітарія. Мʼясо на прилавках лежить у спеку»

Аліса Мелік-Адамян

Виконком Миколаєва планує погодити 2 білборди у Лісках, хоча головний архітектор Поляков намагається скоротити кількість реклами по місту

Головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

2 години тому

Росіяни атакували Миколаївщину дронами: пошкоджено будинок

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні