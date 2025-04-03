В Одесі затримали іноземця, якого підозрюють у вербуванні жінок для проституції

В Одесі правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у вербуванні жінок для заняття проституцією за кордоном.

За даними слідства, чоловік розмістив в одній із місцевих груп оголошення про «високооплачувану роботу» за кордоном, називаючи її «нетривалими турами» до однієї з європейських країн.

Жінки спілкуються з іноземцем, якого підозрюють у вербуванні. Фото: Нацполіція Затримання іноземця, якого підозрюють у вербуванні жінок для проституції. Фото: Нацполіція

«Слідчими поліції задокументовано як «роботодавець» підшукав для вербування та подальшої сексуальної експлуатації чотирьох одеситок віком від 22 до 34, які перебували в уразливому стані та опинились в скрутному матеріальному становищі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у переписці підозрюваний обіцяв проживання в орендованій квартирі та оплату до 300 євро за годину. Водночас половину заробітку жінки мали віддавати «роботодавцю», а гроші за додаткові послуги залишати собі.

Про справжній характер роботи чоловік повідомляв лише при особистих зустрічах, наголошуючи, що через скрутне фінансове становище вони не знайдуть кращої можливості заробітку.

Затримали його під час зустрічі з двома жінками, яких він мав відправити автобусом за кордон. Виїзд інших завербованих українок планувався пізніше.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон. Наразі йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше поліцейські затримали 35-річну одеситку, яку підозрюють у вербуванні дівчат для проституції за кордоном.