Займалась сутенерством: одеситку підозрюють у вербуванні дівчат для проституції за кордоном

Одеситку затримали за вербування дівчат для проституції, фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 35-річну одеситку, яку підозрюють у вербуванні дівчат для проституції за кордоном. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, жінка обіцяла їм «привабливу зарплатню, гарні умови праці та проживання в одній із країн Європейського Союзу».

За даними слідства, одеситка знаходила дівчат через знайомих та за допомогою створених в одному з месенджерів груп, яким потрібні були гроші та пропонувала їм в одній із країн Євросоюзу надавати інтимні послуги.

Її затримали після вербування двох одеситок віком 20 та 23 років. Жінка обіцяла їм, що вони отримуватимуть до 1000 доларів за п’ять днів «роботи», яка полягала у супроводженні чоловіків на відпочинку та наданням їм сексуальних послуг, зазначають у поліції. Також одеситка запевняла, що на дівчат очікують порядні клієнти, з якими вони почуватимуться в безпеці.

Одеситку затримали за вербування дівчат для проституції, фото: Нацполіція Одеситку затримали за вербування дівчат для проституції, фото: Нацполіція Одеситку затримали за вербування дівчат для проституції, фото: Нацполіція

За словами правоохоронців, послуги з «працевлаштування» робітниці повинні були платити їй до 300 доларів на тиждень залежно від кількості «відпрацьованих» днів.

Жінці повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 149 Кримінального кодексу України. За вербування людей, експлуатацію, з використанням уразливого стану, зокрема повторно, жінці загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вона в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває.

Одеситку затримали за вербування дівчат для проституції, фото: Нацполіція Одеситку затримали за вербування дівчат для проституції, фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві судитимуть п’ятьох жінок, яких обвинувачують у виготовленні та розповсюдженні порнографії.