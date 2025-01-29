У Миколаєві судитимуть групу жінок, яких обвинувачують у виготовленні та розповсюдженні порнографії

У Миколаєві судитимуть п’ятьох жінок, яких обвинувачують у виготовленні та розповсюдженні порнографічних матеріалів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку 2024 року 27-річна мешканка Житомира створила організовану групу для виробництва порноконтенту. До неї приєдналися чотири знайомі жінки з Миколаєва та Одеси, віком від 22 до 25 років.

Вони орендували кілька приміщень у Миколаєві, обладнали їх комп’ютерною технікою та меблями, а потім через вебсайти у мережі систематично виготовляли та поширювали порноконтент у режимі онлайн, повідомили правоохоронці.

Обвинувачуваним загрожує до семи років позбавлення волі з подальшою забороною займати певні посади або діяльність до трьох років. Справу розглядатиме суд.

П'ять жінок у Миколаєві обвинувачують у розповсюдженні порнографії, фото: Миколаївська обласна прокуратура П'ять жінок у Миколаєві обвинувачують у розповсюдженні порнографії, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у Миколаєві також судять чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії. За інформацією правоохоронців, онлайн-порностудію організувала 47-річна мешканка Миколаєва та ще двоє її спільниць 41 та 44 років, які були адміністраторами. Також до справи була причетна ще одна жінка, так звана «вебмодель».