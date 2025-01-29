  • середа

    29 січня, 2025

  • 11°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 11° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві судитимуть групу жінок, яких обвинувачують у виготовленні та розповсюдженні порнографії

У Миколаєві судитимуть п’ятьох жінок, яких обвинувачують у виготовленні та розповсюдженні порнографічних матеріалів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку 2024 року 27-річна мешканка Житомира створила організовану групу для виробництва порноконтенту. До неї приєдналися чотири знайомі жінки з Миколаєва та Одеси, віком від 22 до 25 років.

Вони орендували кілька приміщень у Миколаєві, обладнали їх комп’ютерною технікою та меблями, а потім через вебсайти у мережі систематично виготовляли та поширювали порноконтент у режимі онлайн, повідомили правоохоронці.

Обвинувачуваним загрожує до семи років позбавлення волі з подальшою забороною займати певні посади або діяльність до трьох років. Справу розглядатиме суд.

П'ять жінок у Миколаєві обвинувачують у розповсюдженні порнографії, фото: Миколаївська обласна прокуратураП'ять жінок у Миколаєві обвинувачують у розповсюдженні порнографії, фото: Миколаївська обласна прокуратура
П'ять жінок у Миколаєві обвинувачують у розповсюдженні порнографії, фото: Миколаївська обласна прокуратураП'ять жінок у Миколаєві обвинувачують у розповсюдженні порнографії, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у Миколаєві також судять чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії. За інформацією правоохоронців, онлайн-порностудію організувала 47-річна мешканка Миколаєва та ще двоє її спільниць 41 та 44 років, які були адміністраторами. Також до справи була причетна ще одна жінка, так звана «вебмодель».

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути гідротехнічні споруди громаді
Прокуратура вимагає узаконити самосійні ліси у громаді Вознесенського району
Суд зобов’язав забудовника в Южноукраїнську сплатити понад ₴1,1 млн боргу до бюджету
Реклама

Читайте також:

новини

Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції

Аліна Квітко
новини

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Аліна Квітко
новини

«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Відбудувати зруйнований фасад гімназії Аркаса у Миколаєві планують до кінця 2025 року

Юлія Бойченко

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Суд зобов’язав забудовника в Южноукраїнську сплатити понад ₴1,1 млн боргу до бюджету
Прокуратура вимагає узаконити самосійні ліси у громаді Вознесенського району
На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути гідротехнічні споруди громаді

Ракетний удар по Миколаєву: росіяни били по підприємству «Іскандером»

Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси