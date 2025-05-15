«Новітня технологічна зброя»: ГУР МО України презентували серію ударних морських дронів Magura
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- Даріна Мельничук
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12:38, 15 травня, 2025
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентували серію нових ударних морських дронів Magura.
За даними пресслужби, дрони Magura здатні уражати як морські, так і повітряні цілі.
Зазначається, що учора, 14 травня, в Києві начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов вперше публічно презентував дану серію:
- «кілерку» кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;
- мультифункціональну платформу Magura V6P;
- дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
- модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.
«Морські дрони Magura ― новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України», ― додали в пресслужбі.
Нагадаємо, нещодавно воїни Головного управління розвідки Міноборони України вперше у світі ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак.
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