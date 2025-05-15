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«Новітня технологічна зброя»: ГУР МО України презентували серію ударних морських дронів Magura

Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів MaguraКирило Буданов з командою фахівців спецслужби презентували серію ударних морських дронів Magura, фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентували серію нових ударних морських дронів Magura.

За даними пресслужби, дрони Magura здатні уражати як морські, так і повітряні цілі.

Зазначається, що учора, 14 травня, в Києві начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов вперше публічно презентував дану серію: 

  • «кілерку» кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;
  • мультифункціональну платформу Magura V6P;
  • дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
  • модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем. 
Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби публічно презентували серію ударних морських дронів Magura, фото: ГУР МОСерія ударних морських дронів Magura, фото: ГУР МО
Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби публічно презентували серію ударних морських дронів Magura, фото: ГУР МОСерія ударних морських дронів Magura, фото: ГУР МО
Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби публічно презентували серію ударних морських дронів Magura, фото: ГУР МОСерія ударних морських дронів Magura, фото: ГУР МО

«Морські дрони Magura ― новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України», ― додали в пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно воїни Головного управління розвідки Міноборони України вперше у світі ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак.

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