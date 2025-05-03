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Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак. Фото: ГУРВоїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак. Фото: ГУР

Воїни Головного управління розвідки Міноборони України вперше у світі ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак.

Про це у суботу, 3 травня, повідомили в пресслужбі ГУР МОУ.

2 травня спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

— Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального «Нептуна», — повідомили у ГУР.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що у 2024 році українські ППО знищили понад 1300 російських ракет різних типів, 40 літаків та 6 вертольотів.

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