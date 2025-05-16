В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Прокуратура домоглася знесення «літника» біля готелю в Коблевому. Фото «МикВісті» надали власники закладу

У курортній зоні в селі Коблеве на підставі постанови Господарського суду Миколаївської області від 2017 року зруйнували літній майданчик біля готелю «Дельфін».

Про це «МикВісті» повідомили власники відпочинкового комплексу.

Демонтаж відбувся сьогодні, 16 травня. Роботи з демонтажу відбувались у присутності представників Миколаївської обласної прокуратури, Державної виконавчої служби та патрульної поліції.

Бізнесмен заявив, що йому відмовились надати документи, на підставі яких зносять його майно. У відповідь він викликав поліцію. Після цього прокурор погодився показати документи, але, за інформацією бізнесмена, його літній майданчик зареєстрований за адресою Курортна 37, а демонтувати дозволено було майданчик за адресою Курортна 37а.

Прокуратура домоглася знесення «літника» біля готелю в Коблевому. Фото «МикВісті» надали власники закладу Прокуратура домоглася знесення «літника» біля готелю в Коблевому. Фото «МикВісті» надали власники закладу

— Це по факту інша адреса. І рішення це спрямоване на компанію ТОВ «Ягуар Південь», іншу компанію, яка до нас ніколи не мала стосунку. Тобто це якась сфабрикована була справа у 2017 році. Свавілля. Що з цим робити, не знаємо, — кажуть власники.

Окрім постанови, закладу надали виконавчий лист, але і він, при цьому, був прострочений.

— Лист теж датований 2017 роком. Але вони кажуть, що воно все одно діє, хоч пишіть скаргу, — додає керівництво «Дельфіну».

Так «літник» виглядає вже після демонтажу. Фото «МикВісті» надали власники закладу

Редакція «МикВісті» звернулась до обласної прокуратури, однак там нам надали лише саму постанову про відкриття виконавчого провадження, датовану 2017 роком.

Постанова про відкриття виконавчого провадження Березанським районним відділом ДВС від 2017 року

Зазначимо, що готель «Дельфін» продовжував працювати під час вторгнення та є одним з небагатьох платників податків в бюджет Коблівської громади, де через війну закрились більшість обʼєктів туристичного бізнесу.

З початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів та зупинку туристичного бізнесу. Туристичних сезонів не було три роки поспіль — з 2022 по 2025. Курортні зони біля моря залишаються закритими через безпекову ситуацію.

Хоча у лютому 2025 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаївська область готується до відкриття морського пляжного сезону влітку 2025 року, якщо це дозволять безпекові умови. Він особисто заявляв, що відкриття пляжів у Коблевому, Рибаківці та Луговому — його завдання на цей рік.