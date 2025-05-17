За добу на Миколаївщині сталось пʼять пожеж: рятувальники гасили будинок і сухостій
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
13:03, 17 травня, 2025
-
Упродовж 16 травня та в ніч проти 17-го у Миколаївській області вогнеборці загасили пʼять пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
В одному з випадків загорілася покрівля житлового будинку в селі Мартинівське Вознесенського району. Вогонь охопив 25 квадратних метрів, знищено меблі та речі домашнього вжитку. Причину займання наразі з’ясовують.
Крім цього, чотири пожежі сталися на відкритих територіях — горіли суха трава, сміття, чагарники та очерет. Такі випадки зафіксували в Арбузинці, Новому Шляху, Новополтавці та у Миколаєві.
Нагадаємо, упродовж 15 травня та в ніч на 16 травня рятувальники також п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області.
Останні новини про: Пожежі