За добу на Миколаївщині сталось пʼять пожеж: рятувальники гасили будинок і сухостій

Пожежа на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС

Упродовж 16 травня та в ніч проти 17-го у Миколаївській області вогнеборці загасили пʼять пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

В одному з випадків загорілася покрівля житлового будинку в селі Мартинівське Вознесенського району. Вогонь охопив 25 квадратних метрів, знищено меблі та речі домашнього вжитку. Причину займання наразі з’ясовують.

Крім цього, чотири пожежі сталися на відкритих територіях — горіли суха трава, сміття, чагарники та очерет. Такі випадки зафіксували в Арбузинці, Новому Шляху, Новополтавці та у Миколаєві.

Нагадаємо, упродовж 15 травня та в ніч на 16 травня рятувальники також п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області.