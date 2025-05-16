П’ять пожеж за добу на Миколаївщині: є постраждалий

Пожежа у Миколаєві, фото: ДСНС

Упродовж 15 травня та в ніч на 16 травня рятувальники п’ять разів виїжджали на гасіння пожеж, які сталися у різних районах регіону.

Чотири займання виникли у житловому секторі, повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

О 13:16 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі дев’ятиповерхового будинку у Миколаєві. Вогнеборці евакуювали постраждалого мешканця, якого госпіталізували. Він надихався димом. Вогонь охопив площу у 10 квадратних метрів.

О 22:10 загорівся нежитловий будинок у селі Веселинове Вознесенського району. Рятувальники швидко ліквідували вогонь, площа займання склала 3 квадратних метри.

О 23:53 знову у Миколаєві сталася пожежа в житловому будинку з дерев’яною прибудовою. Рятувальникам вдалося запобігти повному знищенню помешкання. Площа загоряння — 40 квадратних метрів.

О 01:24 16 травня повідомили про займання господарської будівлі у Вознесенську. Загальна площа пожежі — 15 квадратних метрів.

Крім того, поблизу села Берізки Первомайського району горів сухостій. Полум’я охопило площу у 2 гектари. До гасіння залучили техніку місцевого фермерського господарства. Усі причини пожеж з’ясовуються.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.