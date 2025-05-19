В Одесі напали на активістів, які демонтували радянські таблички: поліція відкрила провадження

Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні

В Одесі напали на громадських активістів, які демонтували радянські меморіальні дошки та таблички. Інцидент переріс у бійку між учасниками ініціативи та місцевими жителями. Поліція відкрила два кримінальні провадження та склала адміністративний протокол.

Про інцидент повідомив проєкт «Деколонізація. Україна», на що відреагувала Національна поліція.

Нагадаємо, протягом 17-18 травня, активісти розповідали про знесення низки меморіальних дощок та адресних табличок на честь російських і радянських діячів.

За словами голови проєкту Вадима Позднякова, сутичка сталася поблизу скверу Героїв-прикордонників. Коли активісти встановили драбину та почали демонтувати чергову дошку, до них підійшли місцеві мешканці з обуренням. Ситуація загострилась, коли із двору вибігли агресивні особи.

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— Вони були невдоволені цим фактом (демонтажу, — прим.), тривала якась дискусія, розмова тощо. Тобто фізичної агресії, в принципі, ніхто не проявляв, і все було б окей, якби не вибігли з боку двору абсолютно неадекватні люди, які мали такий вигляд, як у стані чи алкогольного, чи наркотичного сп’яніння, і почали одразу кидатися з кулаками на людей, які там були. Почалася масова бійка на районі, — розповів Вадим Поздняков.

За інформацією правоохоронців, конфлікт тривав протягом двох днів. Спочатку один з місцевих жителів завадив активістам демонтувати табличку, у відповідь вони застосували газовий балончик. Наступного вечора ситуація загострилася: на лінію 102 надійшло повідомлення про бійку, демонтаж дошки та зникнення мобільного телефона.

Нині правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за двома статтями Кримінального кодексу України про легкі тілесні ушкодження та крадіжка. Інші ж учасники конфлікту із заявами не зверталися.

Крім того, склали адміністративний протокол щодо жінки, яка пошкодила табличку. Її дії кваліфікували як порушення державних стандартів і правил у сфері благоустрою населених пунктів.

Раніше комунальне підприємство «Миколаївські парки» передало до музею демонтовані елементи меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців. До музейної експозиції увійшли літери з напису «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та зірка героя.