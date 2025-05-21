Росіяни FPV-дронами атакували дві громади на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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7:47, 21 травня, 2025
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У понеділок, 20 травня, російські війська здійснили кілька атак на територію Миколаївської області.
Під ворожим вогнем знову опинилися Куцурубська громада та Очаків, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Протягом дня росіяни двічі застосовували дрони FPV по Куцурубській громаді. Пізніше, о 19:45, ще один безпілотник атакував акваторію Очакова. У результаті цих атак обійшлося без поранених та загиблих.
Нагадаємо, що 19 травня російські війська також атакували Очаківську та Куцурубську громади.
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