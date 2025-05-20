Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині: пошкоджено авто фермерів

Минулої доби, 19 травня російські війська двічі атакували Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині.

Об 11:25 FPV-дрон вдарив по Очакову, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Близько 14:30 росіяни відкрили артилерійський вогонь і дев'ять разів застосували FPV-дрони по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка внаслідок атаки пошкоджено автомобіль фермерського господарства. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що увечері 18 травня та вранці 19 травня росіяни також атакували акваторію Очакова та з артилерії били по Куцурубській громаді. В одному із сіл були пошкоджені приватні будинки.