Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині: пошкоджено авто фермерів
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- Марія Хаміцевич
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7:47, 20 травня, 2025
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Минулої доби, 19 травня російські війська двічі атакували Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині.
Об 11:25 FPV-дрон вдарив по Очакову, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Близько 14:30 росіяни відкрили артилерійський вогонь і дев'ять разів застосували FPV-дрони по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка внаслідок атаки пошкоджено автомобіль фермерського господарства. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що увечері 18 травня та вранці 19 травня росіяни також атакували акваторію Очакова та з артилерії били по Куцурубській громаді. В одному із сіл були пошкоджені приватні будинки.
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