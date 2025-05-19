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Росіяни атакували Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Упродовж доби, 18 та 19 травня, Миколаївська область зазнала кількох російських атак з артилерії та FPV-дрона.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, 18 травня близько 22:23 на околицях Миколаєва зафіксували удар безпілотника, тип якого наразі уточнюється. Внаслідок атаки було пошкоджено фасад і вікна приватного будинку.

У Миколаївському районі росіяни двічі атакували акваторію Очаківської громади дронами FPV — увечері 18 травня та вранці 19 травня.

Також вранці 19 травня, о 05:30 та 05:39, артилерійських ударів зазнала Куцурубська громада. У селі Дніпровське через один із обстрілів пошкоджено два приватні будинки. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 17 травня російська війська дронами атакували декілька громад Миколаївщини. Постраждалих немає, але два села залишились без світла.

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