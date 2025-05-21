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Ворожа ракета вбила військових під час навчань на Сумщині: проводиться службове розслідування

Навчання на полігоні, ілюстративне фото DEFENSE EXPRESSНавчання на полігоні, ілюстративне фото DEFENSE EXPRESS

Росіяни атакували стрільбище військової частини на Сумщині. Там загинуло шестеро військовослужбовців та ще десять — поранені. За фактом трагедії проводиться службове розслідування.

Про це повідомили у Нацгвардії.

Трагедія сталася у вівторок, 20 травня. Саме у цей час проводились заняття на стрільбищі військової частини. У Нацгвардії заявили, що раніше були затверджені алгоритми дій у разі повітряної загрози та надані відповідні розпорядження для недопущення скупчення особового складу.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонили, необхідну інформацію передали правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення, йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 20 травня в російському telegram-каналі «Російської інформаційної агенції TACC» опублікували відео удару «Іскандером», заявивши, що це удар по табору підготовки у Сумській області. Там повідомили, що загинуло близько 70 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що на початку березня 2025 року через атаку росіян на полігоні у Черкаському, що у Дніпропетровській області, загинули військові. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий визнав факт масової загибелі українських військових та пообіцяв особисто відстежувати хід розслідування справи.

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