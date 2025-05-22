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Уночі російські дрони атакували Миколаїв та передмістя

Уночі росіяни атакували Миколаїв «Шахедами». Фото: Alamy Stock PhotoУночі росіяни атакували Миколаїв «Шахедами». Фото: Alamy Stock Photo

У ніч на 22 травня російські війська атакували Миколаїв та передмістя дронами-камікадзе «Shahed 131/136».

Атака розпочалася о 02:15, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Станом на ранок інформації про постраждалих або пошкодження не надходило.

Зазначається, що протиповітряна оборона області вела бойову роботу, подробиці обіцяють надати згодом.

Крім того, 21 травня росіяни тричі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району, а також двічі — акваторію Очаківської громади. У всіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що 20 травня росіяни також обстрілювали і Миколаївську область. У результаті атак також обійшлося без поранених та загиблих.

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