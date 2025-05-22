На Миколаївщині вночі збили 18 «Шахедів»

Уночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 18 російських безпілотників над Миколаївською областю.

Про повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації

«У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БпЛА типу «Shahed 131/136», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 22 травня російські війська атакували Миколаїв та передмістя дронами-камікадзе «Shahed 131/136». Але станом на ранок інформації про постраждалих або пошкодження не надходило.