  • четвер

    22 травня, 2025

  • 20.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині вночі збили 18 «Шахедів»

Уночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 18 російських безпілотників над Миколаївською областю.

Про повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації

«У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БпЛА типу «Shahed 131/136», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 22 травня російські війська атакували Миколаїв та передмістя дронами-камікадзе «Shahed 131/136». Але станом на ранок інформації про постраждалих або пошкодження не надходило.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: Росія не готова до припинення вогню, потрібен тиск з усіх боків
У Фінляндії прогнозують, що Росія після війни в Україні нарощуватиме сили біля їхнього кордону
Зранку у Херсоні через російську атаку загинула жінка
Реклама

Читайте також:

новини

Шамрай проти передачі обласній владі лікарень Миколаєва, бо буде як з ліквідованим Будинком дитини: «Сьогодні покинуті діти у нас»

Катерина Середа
новини

Адвокати заявили про відвід судді у справі про несплату податків власницею агробізнесу в Миколаєві, яка третій місяць під арештом

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві витратять понад ₴3 млн на перевірку якості води в бюветах

Світлана Іванченко
новини

Понад третина держкомпаній Миколаївщини не подала фінзвіти за 2024 рік

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина — серед лідерів за кількістю підривів на мінах в Україні

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Зранку у Херсоні через російську атаку загинула жінка
У Фінляндії прогнозують, що Росія після війни в Україні нарощуватиме сили біля їхнього кордону
Зеленський: Росія не готова до припинення вогню, потрібен тиск з усіх боків

Шамрай проти передачі обласній владі лікарень Миколаєва, бо буде як з Будинком дитини: «Сьогодні покинуті діти у нас»

На ремонт Варварівського мосту у Миколаєві витратять ще ₴54,4 млн до кінця 2026 року

2 години тому

Небезпека під землею: чому Миколаївщина потребує більше знань про міни

Головне сьогодні