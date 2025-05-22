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У КНДР сталася аварія з новим військовим кораблем під час спуску: Кім Чен Ин пообіцяв покарати винних

Кім Чен Ин та військові генерали. Фото: EPA/UPGКім Чен Ин та військові генерали. Фото: EPA/UPG

У порту Чонджін, на північному сході КНДР, сталася аварія під час спуску на воду нового бойового корабля.

Як повідомляє CNN, інцидент стався 21 травня на очах лідера країни Кім Чен Ина.

Через несправність обладнання п’ятитисячетонний корма раптово зірвалася зі стапелів і впала у воду, тоді як ніс залишився на місці. В результаті сильно пошкоджений корпус.

Професор Університету Кемпбелла в Північній Кароліні Сал Меркольяно, пояснив можливі причини аварії. Він зазначив, що досі незрозуміло, чи ці кораблі взагалі мають двигуни — жодного разу північнокорейські медіа не показували їх у русі.

— Якщо корабель не рухається як одне ціле, напруження може розірвати корпус, — розповів Сал Меркольяно.

Після аварії Кім Чен Ин назвав подію «злочинним діяннями» і звинуватив у недбалості кілька держустанов, включно з Департаментом військової промисловості, Технологічним університетом імені Кім Чхека та центральним суднобудівним бюро. Він пообіцяв політичну відповідальність для винних та наказав відновити есмінець до пленуму Трудової партії, що пройде в червні — і назвав це «справою національної честі».

Спеціалісти кажуть, що виконати цей наказ майже неможливо, адже руйнування надто серйозні, а Північна Корея, імовірно, не має потрібного для ремонту обладнання. 

Супутниковий знімок корабля на верфі в Чонджіні, Північна Корея, 18 травня 2025 року. Фото: Maxar TechnologiesСупутниковий знімок корабля на верфі в Чонджіні, Північна Корея, 18 травня 2025 року. Фото: Maxar Technologies

За оцінками аналітиків, пошкодження корабля можуть бути катастрофічними. Морський експерт Карл Шустер зазначив, що деформація може «вигнути корпус, викликати тріщини та, можливо, зламати кіль».

Деякі джерела повідомляють, що корабель у воді перекинувся на бік. ДержЗМІ фото не опублікували.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея вперше оприлюднила зображення атомного підводного човна, будівництво якого особисто проінспектував керівник країни Кім Чен Ин.

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