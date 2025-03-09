У КНДР вперше показали атомний підводний човен, який будують

Візиту Кім Чен Ина на головні верфі КНДР. Фото: KCNA

Північна Корея вперше оприлюднила зображення атомного підводного човна, будівництво якого особисто проінспектував керівник країни Кім Чен Ин.

Як повідомляє Associated Press із посиланням на державне агентство KCNA, новий підводний човен може становити серйозну загрозу для безпеки США та Південної Кореї.

У суботу, 8 березня, KCNA опублікувало фото з візиту Кім Чен Ина на головні верфі, де будують військові кораблі. Однак подробиці про характеристики субмарини залишилися засекреченими.

За оцінкою південнокорейського експерта з підводних човнів Мун Кун Сіка, новий човен вагою 6-7 тисяч тонн та може мати здатність нести близько 10 ракет на борту.

Атомний підводний човен на головній верфі КНДР. Фото: KCNA

Нагадаємо, Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.