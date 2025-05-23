На Миколаївщині вночі збили «Шахед»
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 23 травня, 2025
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Уночі 23 травня сили протиповітряної оборони збили у небі над Миколаївщиною «Шахед».
Про повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«У ніч на 23 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136», — йдеться в повідомленні.
Також в ОВА зазначили, що в інших районах області обстрілів не було.
Нагадаємо, що вночі 22 травня у Миколаївській області сили ППО збили 18 російських безпілотників.
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