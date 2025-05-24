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Атаки дронами на Миколаївщині: пошкоджені два будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»

Минулої доби, 23 травня та вночі 24 травня російська армія чотири рази атакувала Миколаївську область FPV-дронами.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Близько 11:20, 13:00 та о 01:15 росіяни вдарили по Куцурубській громаді. У селі Дніпровське внаслідок одного з ударів було пошкоджено два приватні будинки. Люди не постраждали.

Того ж дня, 23 травня, о 16:06 FPV-дроном атакували акваторію Очаківської громади.

Також вночі 24 травня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони працювали по повітряних цілях, але деталі поки що не розголошують.

Нагадаємо, також 23 травня сили протиповітряної оборони збили у небі над Миколаївщиною один «Шахед».

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