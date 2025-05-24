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Вночі на Миколаївщині збили десять «Шахедів»

Уночі 24 травня сили протиповітряної оборони збили 10 російських безпілотників над Миколаївською областю.

Про повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«У ніч на 24 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено десять БпЛА типу «Shahed 131/136», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 травня та вночі 24 травня російська армія чотири рази атакувала Миколаївську область FPV-дронами.

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