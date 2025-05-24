Вночі на Миколаївщині збили десять «Шахедів»
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:00, 24 травня, 2025
-
Уночі 24 травня сили протиповітряної оборони збили 10 російських безпілотників над Миколаївською областю.
Про повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«У ніч на 24 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено десять БпЛА типу «Shahed 131/136», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 23 травня та вночі 24 травня російська армія чотири рази атакувала Миколаївську область FPV-дронами.
Останні новини про: Війна в Україні