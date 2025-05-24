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На Херсонщині через вибух боєприпасу загинув 8-річний хлопчик, ще п’ятеро людей поранені

У селищі Калинівське через вибух боєприпасу загинув 8-річний хлопчик, фото: Херсонська ОВАУ селищі Калинівське через вибух боєприпасу загинув 8-річний хлопчик, фото: Херсонська ОВА

У селищі Калинівське Херсонської області стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинув 8-річний хлопчик. Ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, трагедія сталася через необережне поводження з боєприпасами. Постраждали дві жінки: у 36-річної — сильна стресова реакція, а 37-річна отримала черепно-мозкову травму, контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення кінцівок, шиї й грудної клітки. Обох доправили до лікарні.

Пізніше стало відомо про ще трьох постраждалих. Це — ще один 8-річний хлопчик і 16-річна дівчина, які зазнали уламкових поранень і мінно-вибухових травм. Обох госпіталізували, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Також шпиталізували 36-річного чоловіка. У нього діагностували мінно-вибухову травму, наразі триває додаткове обстеження.

Нагадаємо, що 23 травня у Новоолександрівській громаді Херсонської області на російській міні підірвався тракторист, але водій не постраждав.

Слід також зазначити, що з 15 по 21 травня на деокупованих територіях правобережної частини Херсонської області сапери розмінували 1824,1 гектара. 

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