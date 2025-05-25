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На Миколаївщині російські дрони знищили техніку та склад агропідприємства

Пожежа на агропідприємстві через ворожий обстріл, грудень 2023 рок. Архівне фото ДСНСПожежа на агропідприємстві через ворожий обстріл, грудень 2023 рок. Архівне фото ДСНС

На Миколаївщині від ворожого удару постраждало агропідприємство у Баштанському районі вночі 25 травня.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, російські війська атакували область БпЛА типу «Shahed 131/136».

Внаслідок атаки пошкоджено склад сільськогосподарського підприємства, пʼять комбайнів та гусеничний трактор. Постраждалих немає.

Крім того, від атаки дронами постраждала Куцурубська громада. У селі Солончаки пошкоджено житловий будинок. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 28 березня російська армія атакувала Вознесенськ безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропідприємства.

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