На Миколаївщині російські дрони знищили техніку та склад агропідприємства

Пожежа на агропідприємстві через ворожий обстріл, грудень 2023 рок. Архівне фото ДСНС

На Миколаївщині від ворожого удару постраждало агропідприємство у Баштанському районі вночі 25 травня.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, російські війська атакували область БпЛА типу «Shahed 131/136».

Внаслідок атаки пошкоджено склад сільськогосподарського підприємства, пʼять комбайнів та гусеничний трактор. Постраждалих немає.

Крім того, від атаки дронами постраждала Куцурубська громада. У селі Солончаки пошкоджено житловий будинок. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 28 березня російська армія атакувала Вознесенськ безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропідприємства.