На Миколаївщині російські дрони знищили техніку та склад агропідприємства
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- Альона Коханчук
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8:38, 25 травня, 2025
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На Миколаївщині від ворожого удару постраждало агропідприємство у Баштанському районі вночі 25 травня.
Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, російські війська атакували область БпЛА типу «Shahed 131/136».
Внаслідок атаки пошкоджено склад сільськогосподарського підприємства, пʼять комбайнів та гусеничний трактор. Постраждалих немає.
Крім того, від атаки дронами постраждала Куцурубська громада. У селі Солончаки пошкоджено житловий будинок. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 28 березня російська армія атакувала Вознесенськ безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропідприємства.
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