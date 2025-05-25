Українські розвідники на окупованому Запоріжжі знищили російський військовий ешелон

Знищення дроном російського залізничного ешелону. Скриншот з відео

Головне управління розвідки Міноборони України знищило дроном-камікадзе російський залізничний ешелон. Потяг перевозив паливо та товари військового призначення до російських військових.

Як заявили у пресслужбі розвідвідомства, українські розвідники за допомогою дрона вистежили та знищили військовий ешелон ворога.

Прицільного удару було завдано на залізничній ділянці «Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка».

Також зазначається, що внаслідок успішного удару було знищено щонайменше три цистерни з пальним. Також там відзвітували, що залізничне постачання російських військовиків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Кримського півострова було порушене.

Нагадаємо, що під час закритої зустрічі в Стамбулі 16 травня представники РФ висунули низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Зокрема, йшлося про відмову України від територій і претензій на репарації.