Суд звільнив обвинувачену в «зливі» позицій ЗСУ мешканку Миколаївщини для обміну в Росію

На Миколаївщині обвинувачену звільнили з-під арешту для обміну в РФ. Ілюстративне фото: Getty images

Жительку Миколаївської області, обвинувачену у «зливі» позицій ЗСУ та розпалюванні ворожнечі, звільнили з-під варти для подальшого обміну.

Таке рішення ухвалив Миколаївський районний суд на підставі клопотання прокуратури та підтвердження Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, пишуть «МикВісті».

Йдеться про уродженку міста Вознесенськ. Її звинувачують у поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану та порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою.

Обвинувачена письмово погодилася на обмін. До справи долучено офіційний лист Координаційного штабу, в якому підтверджено її включення до списку осіб для обміну.

Суд скасував запобіжний захід відповідно до статті 201-1 КПК України, яка дозволяє звільнення обвинувачених для обміну в умовах війни. Після рішення суду жінку мають передати уповноваженому органу, під наглядом якого вона утримуватиметься згідно з процедурою для військовополонених, визначеною Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, що в результаті обміну полоненими «1000 на 1000» на Миколаївщину повернулися 24 морпіхи з 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського.