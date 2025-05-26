Після обміну полоненими додому повернулися 24 миколаївських морпіхи

Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

В результаті обміну полоненими «1000 на 1000» на Миколаївщину повернулися 24 морпіхи з 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

«Патронатна служба миколаївських морпіхів зустріла та привітала братів на рідній землі. Попереду на них чекає курс лікування та реабілітації. Висловлюємо щиру подяку всім, хто докладає надлюдських зусиль для повернення наших захисників додому», — йдеться у повідомленні.

Додому повернулися 24 морпіха. Фото: Facebook/ 36-та бригада Додому повернулися 24 морпіха. Фото: Facebook/ 36-та бригада Додому повернулися 24 морпіха. Фото: Facebook/ 36-та бригада

Обмін полоненими в форматі «1000 на 1000»

Під час переговорів у Туреччині 16 травня українська та російська делегації погодилися провести масштабний обмін полоненими за форматом «1000 на 1000».

Нагадаємо, що у п’ятницю в рамках першого етапу обміну Україна повернула 390 людей — 270 військових і 120 цивільних. Після цього 24 травня в Україну повернулися ще 307 військових у межах другого етапу обміну.

У неділю, 25 травня, завершився третій етап обміну. Додому повернули ще 303 українських захисників.