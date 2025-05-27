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Російські обстріли Одеси завдали екологічні збитки майже на ₴10 млн

Наслідки обстрілу Одеси 21 квітня 2025 року. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 21 квітня 2025 року. Фото: Генадій Труханов

Хаджибейський район Одеси росіяни обстріляли 21 квітня, тоді були пошкоджені житлові квартали та об’єкти інфраструктури. За попередніми оцінками, збитки довкіллю становлять близько 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

В результаті атаки були уражені житловий будинок і спортивний комплекс. Під час обстеження фахівці зафіксували засмічення території загальною площею понад 300 метрів квадратних.

Зазначається, що усі матеріали передані до оперативного штабу при Держекоінспекції України. Дані включать до єдиного реєстру шкоди, завданої довкіллю внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що увечері 21 квітня російські безпілотники вдарили по Одесі, тоді постраждали троє людей.

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