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Росія атакувала Одесу дронами: троє постраждалих, зруйновано будинки та навчальний заклад

Увечері 21 квітня російські безпілотники вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали троє людей.

Про наслідки атаки повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

За словами Кіпера, у місті пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, навчальний заклад, а також транспорт. У кількох місцях виникли пожежі. На місцях працюють усі екстрені служби, дані про постраждалих уточнювалися протягом ночі.

Міський голова Труханов повідомив, що удар припав на густонаселений район, де зруйновано багато квартир. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. ДСНС опублікувала відео з місця ліквідації наслідків атаки.

Наслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: ДСНС

Нагадаємо, також 21 квітня вранці та пізно ввечері російські війська атакували і Миколаївську область. 

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