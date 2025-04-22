Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині дронами і артилерією
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- Марія Хаміцевич
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7:38, 22 квітня, 2025
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У понеділок, 21 квітня, вранці та пізно ввечері російські війська атакували Миколаївську область.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
О 07:50 російська артилерія вдарила по Куцурубській громаді. Також зафіксовано дві атаки дронами FPV.
О 23:43 FPV-дрон вдарив по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв.
Вчора також повідомлялось, що вранці 21 квітня російські війська обстріляли Миколаїв ракетами. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
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