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Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині дронами і артилерією

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У понеділок, 21 квітня, вранці та пізно ввечері російські війська атакували Миколаївську область.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

О 07:50 російська артилерія вдарила по Куцурубській громаді. Також зафіксовано дві атаки дронами FPV.

О 23:43 FPV-дрон вдарив по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв.

Вчора також повідомлялось, що вранці 21 квітня російські війська обстріляли Миколаїв ракетами. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

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