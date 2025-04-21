Росіяни під ранок вдарили ракетами по Миколаєву

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

У понеділок вранці, 21 квітня, близько 04:57, російські війська обстріляли Миколаїв ракетами. Тип ракет встановлюється.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військові адміністрації.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури також немає, зазначили в ОВА.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.