Росіяни під ранок вдарили ракетами по Миколаєву
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- Марія Хаміцевич
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7:51, 21 квітня, 2025
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У понеділок вранці, 21 квітня, близько 04:57, російські війська обстріляли Миколаїв ракетами. Тип ракет встановлюється.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військові адміністрації.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури також немає, зазначили в ОВА.
Раніше російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.
Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.
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