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Миколаївські парки насварили містян, які втретє вкрали кущі лаванди у сквері

Фото скверу до викрадення кущів лаванди. Фото: Facebook сторінка депутата Дмитра Січка.Фото скверу до викрадення кущів лаванди. Фото: Facebook сторінка депутата Дмитра Січка.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через чергову крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.

Відповідне відеозвернення опублікували на сторінці підприємства у соцмережах.

За словами працівника комунального підприємства, це вже третій випадок крадіжки лаванди саме на цій локації.

— Гарно висаджена лаванда вже скоро мала б квітнути. Але наші мешканці знову, втретє, викопали кущі. Цього разу зникло шість рослин. Миколаївці, ну як так можна? Подивіться, яку гарну локацію зробили, щоб можна було прийти, посидіти, поговорити, випити кави. Навіщо руйнувати таку красу?» — зазначив працівник підприємства.

Нагадаємо, що сквер облагородили студенти Миколаївського будівельного фахового коледжу. Як повідомив у коментарі «МикВісті» директор комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» Віктор Сікаленко проєкт було реалізовано завдяки гранту від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. У сквері обрізали кущі та гілки дерев, висадили 100 саджанців лаванди та 25 рослин проса. Окрім цього, старі лавки та урни замінили на нові.

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